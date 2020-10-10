На Донетчине от коронавируса лечатся почти четыре тысячи человек (Карта)

В Донецкой области за сутки зафиксированы 227 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.
За пятницу, 9 октября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 227 жителей Донецкой области, в том числе у 19 детей:
- 72 – в Мариуполе (7 детей);
- 45 – в Краматорске (1 ребенок);
- 24 – в Мирнограде (7 детей);
- по 17 – в Славянске (1 ребенок), Покровске (1 ребенок) и Торецке;
- 8 – в Бахмуте;
- 5 – в Доброполье;
- по 4 – в Лиманской ОТГ и Бахмутском районе;
- по 3 – в Никольском и Покровском районах (1 ребенок);
- 2 – в Александровской ОТГ (1 ребенок);
- по 1 – в Белозерском, Дружковке, Угледаре, Соледарской ОТГ, Мангушском и Славянском районах.
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 5 599 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 780 человек;
- на лечении – 3 755 пациентов;
- летальных случаев – 64.