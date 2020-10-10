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На Донетчине от коронавируса лечатся почти четыре тысячи человек (Карта)

10.10.20 09:19
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

В Донецкой области за сутки зафиксированы 227 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

За пятницу, 9 октября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 227 жителей Донецкой области, в том числе у 19 детей:

  • 72 – в Мариуполе (7 детей);
  • 45 – в Краматорске (1 ребенок);
  • 24 – в Мирнограде (7 детей);
  • по 17 – в Славянске (1 ребенок), Покровске (1 ребенок) и Торецке;
  • 8 – в Бахмуте;
  • 5 – в Доброполье;
  • по 4 – в Лиманской ОТГ и Бахмутском районе;
  • по 3 – в Никольском и Покровском районах (1 ребенок);
  • 2 – в Александровской ОТГ (1 ребенок);
  • по 1 – в Белозерском, Дружковке, Угледаре, Соледарской ОТГ, Мангушском и Славянском районах.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 5 599 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 780 человек;
  • на лечении – 3 755 пациентов;
  • летальных случаев – 64.

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