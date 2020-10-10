Сводка из зоны ООС за 9 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 9 октября, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Шумы противник совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. Эта огневая провокация противника не несла угрозы украинским военным, поэтому украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики в нарушение дополнительных мер по контролю режима прекращения огня разместили семь боевых бронированных машин в зоне "операции объединенных сил" ("ООС"): две БМП-1 в населенном пункте Новотошковское и три БМП-1 в населенном пункте Крымское; одну БМП в населенном пункте Орехово и одну БМП-2 в населенном пункте Новозвановка».

На момент публикации «ДНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.