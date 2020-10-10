Горячая линия «Ощадбанка» «атакована» проживающими в «ДНР» пенсионерами-переселенцами, – соцсети

В «ДНР» из-за закрытия линии разграничения 112 тысяч человек, постоянно проживающих в «республике», но имеющих статус внутреннее перемещенных лиц, не смогли забрать свои перевыпущенные карты «Ощадбанка». Ситуацию обсуждают в местном паблике в Telegram.

В обсуждении отмечается, что карты 112-ти тысяч людей находятся в отделениях банка, срок действия их продлен, но клиенты по тем или иным обстоятельствам не смогли их получить. «Пенсии и соцвыплаты находятся на счетах, их начисляют вовремя, но… они ожидают своих клиентов, так как нет карты – нет денег. В ситуации крайне неприятно то, что речь в основном идет о пенсионерах, причем именно из ДНР, поскольку в ЛНР таких проблем, в принципе, не наблюдается, и любой желающий имеет возможность смотаться в Украину за картой "Ощадбанка" имел», – пишут в местном сообществе.

Люди делают вывод, что «Киев об этой категории граждан заботится больше, чем Донецк, поскольку "просроченные" карты, срок действия которых закончился с марта по сентябрь, были продлены до 1 ноября». Такое послабление касается именно карт, на которые выплачивается «социалка».

Люди высказывают возмущения, отмечая, что такая ситуация с выплатами сложилась именно «благодаря» «главе ДНР» Денису Пушилину.

«Проблемность ситуации отлично иллюстрирует горячая линия "Ощадбанка", которая, кроме традиционных для нее вопросов, сейчас просто "атакована" жителями ДНР, вполне обоснованно беспокоящимися, когда и как они могут получить украинские соцвыплаты. Банк, как ни странно, помочь пытается, но надо понимать, что его терпение и возможности "обойти" искусственно созданные руководством республики препятствия все же не безграничны», – сообщают в соцсети.

На сайте Минфина, на горячей линии «Ощадбанка» – многочисленные сообщения от людей, которых интересуют вопросы получения карт переселенцев. Пенсионеры спрашивают, почему некоторые карты, срок действия которых продлен, заблокированы, а также как продлить срок действия карты, как пройти верификацию, как снять деньги, если они не могут выехать на подконтрольную территорию не по своей вине. Банк дает разъяснения по каждому вопросу.

Напомним, 6 октября глава Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик сообщила, что всего в Донецкой области 274 тысячи пенсионеров со статусом переселенцев, и 112 тысяч из них имеют просроченные карты. Эти карты уже перевыпущены автоматически и находятся в отделениях «Ощадбанка», но их оттуда никто не забирает.

30 сентября банк выпустил заявление, что старые карты «Мій рахунок. Мігрант», которые выдавались пенсионерам-ВПЛ, продлеваются до 1 ноября. При этом «Ощадбанк» заблокировал часть просроченных пенсионных карт, срок действия которых продлевался на период карантина.