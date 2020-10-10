В «ДНР» умерли десять пациентов с коронавирусом, в «ЛНР» – трое

В «ДНР» за сутки зафиксировали 10 смертей от COVID-19, в «ЛНР» – 3. Об этом сегодня, 10 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 9 октября, выявлено 108 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрировано 10 летальных случаев – мужчины в возрасте от 47 до 76 лет и женщины в возрасте от 70 до 84 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 10 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 470:

на лечении – 1 954 пациента,

выписаны – 2 235 человек,

летальных случаев – 281.

В «минздраве ЛНР» сообщают о 3-х летальных случаях за сутки.

Всего по состоянию на 09:00 10 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 1178: