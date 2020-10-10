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В Минздраве сообщили, сколько людей в Украине умерли от COVID-19

10.10.20 11:48
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Украине зафиксированы 5 728 новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Всего в Украине 256 266 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 887 летальных, 112 570 пациентов выздоровели. Проведено 2 555 887 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 1 920 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 5 599 случаев COVID-19, в Луганской – 1 712 случаев.

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