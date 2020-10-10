Думал, что просто простудился: Полузащитник ФК «Шахтер» рассказал, как переносит COVID-19

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как переносит коронавирус. На данный момент у футболиста практически не осталось симптомов, однако он продолжает находиться на самоизоляции, пока не получит отрицательный результат теста. Об этом сообщает «Сегодня».

«Симптомы появились, как при обычной простуде. Думал, что просто простудился. Был насморк, болела голова, неважно себя чувствовал. Списал это на то, что были тренировки при плохой погоде, не успел переодеться и подхватил простуду», – сообщил Степаненко.

«Но когда после матча с "Десной" мне сказали, что у меня коронавирус, я удивился, так как отыграл половину матча и чувствовал себя нормально. Сейчас лечусь на самоизоляции и надеюсь, что в скором времени мой тест будет отрицательным. На данный момент единственное, что чувствую – заложенность носа, других симптомов нет», – добавил он.