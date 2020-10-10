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У нас нет денег: Что будет с пенсионными выплатами переселенцев, если продлят карантин (Видео)

10.10.20 12:23
Краматорск
Краматорск / Фото: youtube.com

Более 100 тыс. пенсионеров-переселенцев Донбасса не могут обменять свои просроченные банковские карты. На банковских счетах уже скопилось более 2-х млрд грн.

Пожилые люди, которые сейчас находятся на неподконтрольных территориях, – обеспокоены. «Новые карточки получить мы не можем, потому что не можем выехать из-за ситуации с коронавирусом. А значит, у нас нет денег. И люди, которые остались здесь, на этой территории совершенно случайно, по независящим от них причинам, оказались заложниками», – рассказала переселенка Марина.

С этим соглашается и член Совета ВПЛ Краматорска Александр Ворошков. «Люди на грани существования, на грани голода, откровенно говоря… Не так много там организаций – их почти нет – которые могут поддержать, предоставить какую-то помощь. Очень сложно», – сказал он.

В Пенсионном фонде говорят, что деньги начисляют по графику и без перебоев. «Органы ПФ продолжают и начисление, и выплату пенсий ВПЛ… Так пока что планируется делать», – рассказала начальник Управления ПФ в Донецкой области Наталья Рад.

Более 250 тыс. пенсионеров-переселенцев получают деньги в «Ощадбанке». Там успокаивают: если карантин не отменят, срок действия карточек, которые закончились, продлят еще на месяц. «Деньги находятся на счетах, средства на эти счета зачисляются своевременно и они ждут клиентов», – отметила глава Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.

В Донецкой области отделения «Ощадбанка» могут принять до 10 тыс. клиентов за день. Поэтому когда КПВВ будут работать в полную мощность, в финансовых учреждениях ожидают наплыв посетителей. Чтобы избежать очередей, уже создали электронную очередь для переселенцев.

Напомним, 6 октября глава Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик сообщила, что всего в Донецкой области 274 тысячи пенсионеров со статусом переселенцев, и 112 тысяч из них имеют просроченные карты. Эти карты уже перевыпущены автоматически и находятся в отделениях «Ощадбанка», но их оттуда никто не забирает.

30 сентября банк выпустил заявление, что старые карты «Мій рахунок. Мігрант», которые выдавались пенсионерам-ВПЛ, продлеваются до 1 ноября. При этом «Ощадбанк» заблокировал часть просроченных пенсионных карт, срок действия которых продлевался на период карантина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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