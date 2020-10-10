Списки «ДНР» на пересечение линии разграничения: Как их получает украинская сторона

Украинская сторона получает списки людей, которым «ДНР» разрешила въезд. Такие списки передаются представителям Украины в рамках работы Трехсторонней контактной группы. Людей, имена которых в списках не значатся, не пропускают на неподконтрольную территорию через КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Во избежание обвинений украинской стороны в нарушении договоренностей Трехсторонней контактной группы, пропуск лиц и транспортных средств, следующих с контролируемой территории на временно оккупированную территорию в КПВВ "Новотроицкое" и отсутствующих в списках, которые предоставляются представителям Украины в рамках работы ТКГ по вопросам мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины, не осуществляется», – сообщили в облгосадминистрации.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.