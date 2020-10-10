Частные лаборатории будут делать бесплатные тесты на COVID-19, но не «для людей с улицы», – Степанов

Частные лаборатории будут проводить бесплатное ПЦР-тестирование, но не «для людей с улицы». Об этом сегодня, 10 октября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, количество тестирований Минздрав старается наращивать. «Вчера на заседании Кабмина, по нашей инициативе, было принято Постановление о привлечении частных лабораторий к процессу тестирования», – сообщил Степанов.

Министр пояснил, каким способом это будет происходить, отметив, что Минздрав будет «контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий по проведению тестирований». «То есть, наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет сам забор, мазок у человека, будет передавать в частные лаборатории, которые будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании», – сказал Степанов.

«Это не означает, что сейчас частные лаборатории начнут делать просто для людей с улицы, скажем так, эти тесты. Мы просто не в состоянии будем это проконтролировать. Потому что ясно, что мы этим частным лабораториям будем выплачивать деньги. Так что мы будем привлекать частные лаборатории, контрактовать их и отвозить им образцы, чтобы они проводили тестирования», – пояснил он.