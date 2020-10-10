В Донецке показали, какую «эксклюзивную» водку продают в магазинах (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке продают «эксклюзивную» водку.

Местный житель Александр Валентинович показал водку, которую продают в сети магазинов «Молоко». В частности, на полках магазина, кроме бюджетных вариантов, дончанам предлагают Zeppelin объемом 0,7 л за 331 руб. (127 грн по местному курсу на 10.10.2020), а также «Камчатскую экспедицию» объемом 0,5 л за 225 руб. (87 грн), а также «Зубровку» объемом 0,5 л за 243 руб. (93 грн).

Вся «элитная» алкогольная продукция – производства РФ.

Иные дончане в соцсетях пишут о том, что качество спиртного, несмотря на «крутые» этикетки, не на таком высоком уровне. Высказываются мнения, что «лучше 100 руб. (38 грн – ред.) добавить и коньячка какого-нибудь нормального взять», «за 330 рубасов (127 грн – ред.) только потому, что там нарисован дирижбомбель – спасибо, обойдусь».

Есть и те, кто собирается прикупить такое спиртное к Новому году, а также те, кто советуют уже сейчас делать покупки к праздникам из-за того, что в магазинах все подорожало, но будет дорожать еще больше.