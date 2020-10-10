Бессрочно: В «ДНР» решили отправить на дистанционное обучение образовательные учреждения

В «ДНР» решили отправить на дистанционное обучение учебные заведения – бессрочно, «до особого распоряжения». Об этом сегодня, 10 октября, сообщает «штаб по предупреждению распространения коронавируса».

Образовательные учреждения должны перейти на дистанционное обучение с 12 октября. «Принято решение, что с 12 октября 2020 года и до особого распоряжения руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – заявили в «штабе».