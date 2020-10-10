Не касается тех, кто едет на госпитализацию: В «ЛНР» отменили льготы на проезд

В «ЛНР» отменили льготы на проезд: «постановление» о приостановлении действия льгот по оплате проезда подписано 9 октября. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Правительство ЛНР постановляет временно приостановить действие пункта 2.1 "Временного порядка предоставления права льготного проезда в пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан, проживающих на территории ЛНР"», – уверяют в «ЛНР».

«Постановление» не распространяется на лиц, следующих на гемодиализ, госпитализацию в учреждения здравоохранения при предъявлении подтверждающих документов.

В «документе» не говорится о причинах и сроках возобновления предоставления льгот.