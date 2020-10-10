Опасался увидеть пыльного снеговика: В Донецке и Луганске ждут бурю (Фото)

В «ДНР» и в «ЛНР» люди ожидают прихода пыльной бури со стороны Ростовской области.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, 9 октября вечером усилившийся ветер в некоторых районах «республик» принес большое количество пыли.

«Пыльная буря вернулась в ДНР. Уже вечером 9 октября усилилась скорость потоков ветра и стали заметны частички пыли, как это было несколько дней в конце сентября», – пишут в донецком паблике.

«В Ростовской области опять пыльная буря. Возможно, она дойдет и к нам», – пишут в луганском сообществе.

В «республиках» вечером 9 октября люди писали о том, что ветер с пылью пришел в южные города

Андрей: «Уже... Все дошло...»;

Анастасия: «Когда же будет дождь?!»;

Ирина: «Опять все покроется толстым слоем грязи. Ужас. За что все эти напасти нам»;

Роман: «Уже, к сожалению»;

Николай: «Уже пришла. Юг республики»;

Денис: «Только местами. В Ростове и Таганроге. О чем предупреждали заранее. На остальной территории РО все хорошо. Небольшие порывы ветра».

В Донецке и Макеевке утром местные жители ожидали увидеть последствия в виде толстого слоя пыли на машинах, однако все обошлось. При этом люди считают, что буря все еще может прийти – к вечеру:

Александр: «Утром опасался увидеть пыльного снеговика, а не машину. По факту запылилась не хуже обычного. Макеевка без пыли»;

Богдан: «Они когда предупреждают, то ничего не происходит»;

Андрей: «Слава Богу, но еще не вечер!»;

Вика: «Вроде еще и сегодня эта буря ожидается. Подождем...».

Макеевка, 10 октября

Многие люди переживают и беспокоятся:

Лена: «Что за напасть-то!»;

«Лихобей»: «Продам толстый слой грязи. Оптом. Самовывоз. Недорого. Писать в личку»;

Алина: «Кому-то смешно, а мне страшно»;

Светлана: «Чем больше сгорает или вырубается лес, тем чаще и сильнее будут пыльные бури»;

Юрий: «Всем надо идти в военторги и покупать "арафатки"»;

Денис: «Да, как в пустыне, у нас нет нифига, а тут еще и пыльная буря грядет»;

Юлиана: «Интересно, когда к нам дойдет что-то хорошее».

По прогнозу погоды на сегодня ожидается умеренный ветер.