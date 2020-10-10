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Опасался увидеть пыльного снеговика: В Донецке и Луганске ждут бурю (Фото)

10.10.20 14:55
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» и в «ЛНР» люди ожидают прихода пыльной бури со стороны Ростовской области.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, 9 октября вечером усилившийся ветер в некоторых районах «республик» принес большое количество пыли.

«Пыльная буря вернулась в ДНР. Уже вечером 9 октября усилилась скорость потоков ветра и стали заметны частички пыли, как это было несколько дней в конце сентября», – пишут в донецком паблике.

«В Ростовской области опять пыльная буря. Возможно, она дойдет и к нам», – пишут в луганском сообществе.

В «республиках» вечером 9 октября люди писали о том, что ветер с пылью пришел в южные города

  • Андрей: «Уже... Все дошло...»;
  • Анастасия: «Когда же будет дождь?!»;
  • Ирина: «Опять все покроется толстым слоем грязи. Ужас. За что все эти напасти нам»;
  • Роман: «Уже, к сожалению»;
  • Николай: «Уже пришла. Юг республики»;
  • Денис: «Только местами. В Ростове и Таганроге. О чем предупреждали заранее. На остальной территории РО все хорошо. Небольшие порывы ветра».

В Донецке и Макеевке утром местные жители ожидали увидеть последствия в виде толстого слоя пыли на машинах, однако все обошлось. При этом люди считают, что буря все еще может прийти – к вечеру:

  • Александр: «Утром опасался увидеть пыльного снеговика, а не машину. По факту запылилась не хуже обычного. Макеевка без пыли»;
  • Богдан: «Они когда предупреждают, то ничего не происходит»;
  • Андрей: «Слава Богу, но еще не вечер!»;
  • Вика: «Вроде еще и сегодня эта буря ожидается. Подождем...».
Макеевка, 10 октября

Многие люди переживают и беспокоятся:

  • Лена: «Что за напасть-то!»;
  • «Лихобей»: «Продам толстый слой грязи. Оптом. Самовывоз. Недорого. Писать в личку»;
  • Алина: «Кому-то смешно, а мне страшно»;
  • Светлана: «Чем больше сгорает или вырубается лес, тем чаще и сильнее будут пыльные бури»;
  • Юрий: «Всем надо идти в военторги и покупать "арафатки"»;
  • Денис: «Да, как в пустыне, у нас нет нифига, а тут еще и пыльная буря грядет»;
  • Юлиана: «Интересно, когда к нам дойдет что-то хорошее».

По прогнозу погоды на сегодня ожидается умеренный ветер.

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