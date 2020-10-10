В «ДНР»: Где аптеки работают круглосуточно

901 аптека и аптечный пункт работают в настоящее время в «ДНР». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день в городах и районах ДНР осуществляют свою деятельность 671 аптека и 230 аптечных пунктов», – уверяют в «ДНР».

В «республике» уточняют, что 48 аптечных учреждений работают в круглосуточном режиме в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Снежном, Торезе (после переименования – Чистяково), Кировском (после переименования – Крестовка), а также в Амвросиевском районе.

При этом в Донецке, Горловке, Шахтерске, Енакиево и Макеевке действуют 9 аптек, в которых фармацевты занимаются изготовлением лекарственных препаратов по рецептам и назначениям врачей.

Количество аптек и аптечных пунктов по сравнению с данными 2019 года увеличилось на 68 по сравнению с данными на 2019 год.