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В «ДНР» велосипедисты попали в огненное кольцо пожаров, – соцсети

10.10.20 15:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» велосипедисты попали в огненное кольцо пожаров. Девушка погибла, парень находится с ожогами в больнице. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел под Шахтерском в прошлую субботу, 3 октября. Молодая пара, Леонид и Оксана, ехали из Донецка на велосипедах по дороге, но из-за бушующих сильных степных пожаров трассу перекрыли. Тогда пара решила поехать в объезд по полям.

Что было дальше, точно неизвестно, но из-за сильного ветра велосипедисты угодили в огненную ловушку. При попытке выбраться девушка погибла, а парень смог доползти до трассы, где его подобрала «скорая». Сейчас пострадавший находится в Донецке в больнице с 55% ожогов тела, ему, по словам медиков, предстоит длительное лечение. Как минимум, месяц, он проведет в ожоговом отделении.

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