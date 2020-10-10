Помогают полицейские: Как в Муратово разбирают пожарища (Фото)

В Муратово (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) полицейские помогают разбирать пожарища. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

«Муратово. Сотрудники Новоайдарского отдела полиции помогают пострадавшим жителям разбирать пожарища», – подписала опубликованные фото пресс-служба.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.