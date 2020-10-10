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Славянск в октябре: В соцсети показали цветущие сакуры (Фото)

10.10.20 16:49
Славянск
Славянск / Фото: facebook.com

В Славянске цветет сакура. Фотографии сегодня, 10 октября, житель города Сергей опубликовал в местной группе в Facebook.

«10 октября 2020 года. В Славянске цветет сакура...», – написал Сергей.

Он также подчеркнул, что почти все саженцы сакуры имеют непоправимые повреждения от мотокосы. «Эти растения долго теперь не проживут. Это проблема не только сакур, но и большинства высаженных в городе деревьев. Старые сносятся, молодые погибают. Славянск быстрыми темпами "лысеет"», – отметил житель Славянска.

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