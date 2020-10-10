Трупы свозят в морги: В «ЛНР» умирают заключенные с диагнозом «ОРВИ» и «пневмония» (Карта)

С августа по октябрь 2020 года в местах лишения свободы на неподконтрольной украинским властям части территории Луганской области от пневмонии умерли 19 человек. Об этом заявила исполнительная директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова в своем Facebook.

Ястребова уточнила, что информацию правозащитники получили от своих источников в медицинских учреждениях ОРЛО. От пневмонии умерли в «СИЗО г. Луганск – 9 человек; 38 ИТК г. Свердловск (после переименования – Должанск, – ред.) – 2 человека; 19 ИТК поселок Вахрушево (после переименования – Боково-Хрустальное, – ред.) – 4 человека; 68 ИТК г. Славяносербск – 4 человека».

«Заключенные в ОРЛО не обеспечены средствами индивидуальной защиты, сейчас они сами шьют себе маски из наволочек, которые находились на складах в ИТК. Администрации колоний не показывают случаи заболевания и смерти от коронавируса и ставят заключенным диагнозы – ОРВИ и пневмонии. Все трупы заключенных свозят в морги ОРЛО, а оттуда их уже забирают родственники», – сообщила правозащитница.