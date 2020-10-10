На Луганщине от коронавируса умерла 51-летняя женщина

На Луганщине зафиксированы 99 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
От коронавируса умерла 51-летняя жительница Беловодского района.
География выявленных в области заболеваний:
- город Северодонецк – 25 человек;
- Лисичанск – 10;
- Рубежное – 22;
- Беловодский район – 5;
- Белокуракинский – 1;
- Кременской район – 3;
- Марковский, Меловской, Новоайдарский, Попаснянский районы – по 4;
- Новопсковский район – 1;
- Станично-Луганский район – 2;
- Сватовский район – 1;
- Старобельский район – 13.
Всего по состоянию на 10 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 712 случаев коронавирусной болезни. Из них:
- выздоровел – 721 человек;
- продолжают лечение – 970 пациентов, в том числе 36 детей (в стационарах лечится 183 человека, амбулаторно – 712);
- умер – 21 человек.
«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 64,2%», – сообщают в пресс-службе.