На Луганщине от коронавируса умерла 51-летняя женщина

На Луганщине зафиксированы 99 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

От коронавируса умерла 51-летняя жительница Беловодского района.

География выявленных в области заболеваний:

город Северодонецк – 25 человек;

Лисичанск – 10;

Рубежное – 22;

Беловодский район – 5;

Белокуракинский – 1;

Кременской район – 3;

Марковский, Меловской, Новоайдарский, Попаснянский районы – по 4;

Новопсковский район – 1;

Станично-Луганский район – 2;

Сватовский район – 1;

Старобельский район – 13.

Всего по состоянию на 10 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 712 случаев коронавирусной болезни. Из них:

выздоровел – 721 человек;

продолжают лечение – 970 пациентов, в том числе 36 детей (в стационарах лечится 183 человека, амбулаторно – 712);

умер – 21 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 64,2%», – сообщают в пресс-службе.