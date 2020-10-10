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На Луганщине от коронавируса умерла 51-летняя женщина

10.10.20 20:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине зафиксированы 99 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

От коронавируса умерла 51-летняя жительница Беловодского района.

География выявленных в области заболеваний:

  • город Северодонецк – 25 человек;
  • Лисичанск – 10;
  • Рубежное – 22;
  • Беловодский район – 5;
  • Белокуракинский – 1;
  • Кременской район – 3;
  • Марковский, Меловской, Новоайдарский, Попаснянский районы – по 4;
  • Новопсковский район – 1;
  • Станично-Луганский район – 2;
  • Сватовский район – 1;
  • Старобельский район – 13.

Всего по состоянию на 10 октября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 712 случаев коронавирусной болезни. Из них:

  • выздоровел – 721 человек;
  • продолжают лечение – 970 пациентов, в том числе 36 детей (в стационарах лечится 183 человека, амбулаторно – 712);
  • умер – 21 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 64,2%», – сообщают в пресс-службе.

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