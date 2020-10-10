В «ЛНР» двое мужчин из автомата расстреляли водителя, чтобы украсть автомобиль

В «ЛНР» двое мужчин из автомата расстреляли водителя автомобиля, чтобы завладеть транспортным средством. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Тяжкое преступление, как уверяют в «ЛНР», совершено в 2015 году. 18 мая 2015 года в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина 1974 года рождения предложил собутыльнику 1987 года рождения совершить разбойное нападение с целью завладения автотранспортным средством, при этом сообщив, что у него есть автомат, с использованием которого необходимо совершить убийство водителя.

«Далее инициатор преступления, гражданин 1974 года рождения, забрал оружие, которое хранилось у его знакомого, проживающего в пос. Зеленодольское, 1962 года рождения. На трассе "Луганск-Ровеньки" злоумышленники остановили автомобиль "ВАЗ-2107", которым управлял гражданин 1957 года рождения. Под угрозой применения оружия ему высказалось требование покинуть машину и передать автомобиль, на что водитель ответил категорическим отказом. В него была произведена очередь выстрелов из автомата. Автомобиль потерпевшего был передан в пользование жителю пос. Зеленодольское, 1962 года рождения», – сообщают в «ЛНР».

В «МВД» сообщают, что «по факту умышленного убийства, имевшего место в районе пос. Македоново, было возбуждено уголовное дело». Также сообщается, что убийство было раскрыто, по месту жительства мужчины 1962 года рождения в пос. Зеленодольское выявлен и изъят арсенал оружия и боеприпасов, включая пистолет, гранаты, дымовые шашки и др.

«На данный момент правоохранителями получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства, ведется следствие», – отмечают в «ДНР», однако не сообщают о задержании подозреваемых.