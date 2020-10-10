На Луганщине ищут убийц пожилой женщины и молодого мужчины

Полиция Луганщины устанавливает лиц, совершивших убийства. Об этом сегодня, 10 октября, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Сегодня в 00:43 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что возле дома 10 по ул. Федоренко в Северодонецке с телесными повреждениями обнаружен труп 68-летней женщины.

Позже, в 02:30 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что возле дома 46А по пр. Химиков обнаружен труп 24-летнего мужчины.

Сейчас полиция Луганщины проводит неотложные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в рамках открытых уголовных производств по ст. 115 «Умышленное убийство» УК Украины. Полиция обращается к возможным свидетелям и очевидцам происшествия или тем, кто владеет какой-либо информацией о лицах, причастных к совершению преступлений, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 102 или 063-712-83-67.

Также полицейские обращаются к водителям, чьи транспортные средства оснащены видеорегистратором, и которые 9 и 10 октября проезжали вблизи мест совершения преступлений в промежуток времени с 23:00 до 02:30 с просьбой предоставить видеозапись поездки.