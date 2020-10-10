Продолжаем наш путь: Луиш Каштру рассказал об ограничениях на тренировках и напряженном графике

ФК «Шахтер» проводит тренировки с ограничениями. О предстоящем напряженном графике матчей команды рассказал главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру, передает пресс-служба клуба.

Луиш Каштру прокомментировал информацию о новых случаях инфицирования в команде. «На данный момент мы в очень тяжелой ситуации. Уходить от реалий, искать какие-то отговорки и жалеть себя не будем. Знаем, что мир сейчас переживает большие трудности – количество случаев повсеместно растет. Вирус атаковал нас очень жестко, мы тренировались с шестью полевыми игроками и тремя вратарями. Конечно, подготовку это усложняет», – сообщил главный тренер «горняков».

«Впереди матч со "Львовом", через три дня – "Реал", еще через три – "Ворскла", а затем сразу "Интер"… У нас было все спланировано, но сейчас следовать плану мы не сможем. На данный момент не знаем, кто из инфицированных футболистов восстановится через 10 дней. Даже если некоторые и вернутся, у нас останется лишь 2 дня до поединка с "Реалом". Поэтому очень сложно сейчас о чем-то говорить – все происходит вот так. Мы не делаем из себя жертв, но очень расстроены ситуацией. Нужно искать решения. Будем так же, как и всегда, смотреть реальности в глаза со всей ответственностью. Чувствуем себя очень плохо из-за того, что игроки и сотрудники больны, но радуемся, что продолжаем наш путь. И продолжим его успешно», – добавил он.

По словам Каштру, важно быть максимально осторожным, поэтому упражнения строятся так, чтобы ребята не контактировали на поле друг с другом. «На следующей неделе уже придется работать вместе и контактировать, ведь предстоит матч со "Львовом". Самая важная игра для нас – всегда следующая. Нужно готовиться ко "Львову" уже с координированной командой», – сообщил тренер.

По его словам, есть 70 футболистов, которые могут играть: это первая команда, дубль и U19. «Выбор очень велик. Нужно играть, и мы будем это делать. С большими или меньшими сложностями, но мы должны иметь уверенность в том, что ребята, которые сыграют, – наилучший выбор на определенный матч, чтобы добиться необходимого результата. Сейчас мы переживаем пандемию, ситуация трудная. Слава Богу, нам есть чем на нее ответить», – резюмировал Каштру.