Неоднократно нарушивших масочный режим будут выпускать из «ДНР», – «министерство»

В «ДНР» заявляют, что не будут ограничивать выезд из «республики» жителям, которые неоднократно нарушили масочный режим. Такое сообщение выпустило «министерство юстиции ДНР».

«Информация о том, что министерством юстиции будет ограничен выезд за пределы Донецкой народной республики гражданам, неоднократно нарушившим масочный режим… не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее «экс-министр юстиции ДНР» Елена Радомская заявила, что в «ДНР» для жителей первый штраф за нарушение карантина стартует от 100 руб. (41 грн.). При повторном нарушение штраф увеличивается в десятки раз, вплоть до того, что человека могут не выпустить из «республики».