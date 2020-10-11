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В отличие от Лисичанска: В Северодонецке детям-переселенцам отказывают в бесплатном питании (Видео)

11.10.20 09:22
Школа Северодонецка
Школа Северодонецка

В январе этого года Верховная Рада приняла законопроект о бесплатном питании детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в учебных заведениях. При этом норму выполняют не во всех городах. Например, на Луганщине дети бесплатно питаются в школах Лисичанска, а вот в Северодонецке приходится оплачивать.

Переселенка Лариса Аганезова переехала с ребенком в Северодонецк в 2015 году. Дочь в начальных классах питалась бесплатно. Дальше – начали требовать деньги. «Питание не бесплатное для нас, хотя вышел закон и на территориях других областей он исполняется. Я писала пост в Фейсбуке, и мне мамочки из иных регионов писали, что закон у них исполняется. Более того, бесплатно дети питаются в Лисичанске, который не так далеко от Северодонецка», – рассказывает Лариса.

Она обращалась к руководству школы, но несмотря на закон, в бесплатном питании ее ребенку-ВПЛ отказали. «Мне сказали, что не утвержден порядок урегулирования питания для категорий детей -переселенцев. Директор школы обратилась в нашу администрацию, и ей так ответили. Я написала на правительственную линию, но ответа нужно ждать 30 дней. Жду», – говорит Аганезова.

Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк отказался комментировать эту тему.

А вот в Лисичанске глава местной ВГА подписал особое распоряжение о бесплатном питании детей в школах, в том числе детей-переселенцев.

«Конечно, это является дискриминацией. Во-вторых, это нарушение действующего законодательства Украины. Родители могут обратиться в представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека, которое действует в Лисичанске. Как только будут такие заявления – у нас будет основание отреагировать. Если действительно нарушаются права человека, то мы направим и запросы, и акты реагирования, и даже подключим правоохранительные органы», – комментирует представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Он заверил, что представители омбудсмена проверят учебные заведения Луганщины по вопросу соблюдения законодательства.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Суспільне Донбасс»

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