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Спад заболеваемости: На Донетчине коронавирусом заболели 50 жителей (Карта)

11.10.20 09:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За субботу, 10 октября, в Донецкой области COVID-19 диагностировали еще у 50 жителей, в том числе у 5 детей. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новые случаи инфицирования зарегистрированы:

  • 20 – в Мариуполе;
  • 19 – в Краматорске;
  • 6 – в Марьинском районе;
  • 3 – в Константиновке;
  • 1 – в Дружковке;
  • 1– в Покровске.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 5 649 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 780 человек;
  • на лечении – 3 805 пациентов;
  • летальных случаев – 64.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

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