Спад заболеваемости: На Донетчине коронавирусом заболели 50 жителей (Карта)

За субботу, 10 октября, в Донецкой области COVID-19 диагностировали еще у 50 жителей, в том числе у 5 детей. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Новые случаи инфицирования зарегистрированы:
- 20 – в Мариуполе;
- 19 – в Краматорске;
- 6 – в Марьинском районе;
- 3 – в Константиновке;
- 1 – в Дружковке;
- 1– в Покровске.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 5 649 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 780 человек;
- на лечении – 3 805 пациентов;
- летальных случаев – 64.
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.