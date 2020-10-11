Спад заболеваемости: На Донетчине коронавирусом заболели 50 жителей (Карта)

За субботу, 10 октября, в Донецкой области COVID-19 диагностировали еще у 50 жителей, в том числе у 5 детей. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новые случаи инфицирования зарегистрированы:

20 – в Мариуполе;

19 – в Краматорске;

6 – в Марьинском районе;

3 – в Константиновке;

1 – в Дружковке;

1– в Покровске.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 5 649 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 780 человек;

на лечении – 3 805 пациентов;

летальных случаев – 64.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.