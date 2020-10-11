Всего – 52 смерти: В «ЛНР» от коронавируса умерли еще 4 пациента

За прошедшие сутки в «ЛНР» от коронавируса скончались 4 жителя. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает «минздрав ЛНР».

«Таким образом, с начала пандемии медики республики зарегистрировали 52 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – говорится в сообщении.

Кроме того, в течении субботы зарегистрирован 31 новый случай заражения COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в «ЛНР» подтверждены 1209 случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них:

выздоровели – 866 человек;

скончались – 52 пациента.

Отметим, что с начала пандемии по состоянию на 11 октября в Украине COVID-19 заболели 261 034 человека (113 507 пациентов выздоровели, 4 972 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 649 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64), Луганской области (на 10 октября) – 1 712 случая (выздоровели – 721 пациент, летальных случаев – 21).

В «ДНР» – 4 556 случая коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289).