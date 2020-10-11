Сводка из зоны ООС за 10 октября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки, 10 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня, в «ДНР» говорят, что со стороны ВСУ нарушений не было.

По сообщению штаба ООС, в Донецкой области вблизи села Водяное противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

«Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, так огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет», – говорится в сообщении.

В «ДНР» нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за прошедшие сутки не зафиксировано. При этом сегодня, 11 октября, в «республике» говорят об одном обстреле. «В 07:25 по направлению от населенного пункта Опытное к району Донецкого аэропорта выпущено три ракеты из противотанкового ракетного комплекса», – заверяют в представительстве «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В «ЛНР» о нарушениях не сообщают.