«Плюсик», «галочка» и «нолик»: ЦИК показала, как правильно заполнить бюллетень (Фото, видео)

Центральная избирательная комиссия утвердила Разъяснения о порядке заполнения избирательного бюллетеня на местных выборах, которые запланированы на 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, в принятом документе четко прописано последовательность заполнения избирательного бюллетеня в громадах с количеством избирателей более 10 000 чел.

В ЦИК отмечают, что на местных выборах время пребывания избирателя в кабинке увеличится примерно на 1 мин. Потому что:

избиратель получит несколько бюллетеней;

кроме «галочки» ( ✔ ️) или «плюса» ( ➕ ) , в бюллетене нужно будет вписать цифру (номер кандидата от партии в списке) по нанесенныму трафарету.

«Даже если получилось не совсем по трафарету – ваш выбор все равно будет засчитан. Главное – чтобы все символы можно было распознать», – отметили в ЦИК.

Трафарет для номера кандидата рассчитан на две цифры. В этой связи в комиссии пояснили, насколько важно писать «0»: «Если вы, например, выбираете кандидата под номером 6: то варианты написания и "06", и "6" – будут засчитаны».

«Ошиблись? Ничего, у вас будет попытка № 2. Для этого нужно написать заявление и повторно получить бюллетень. Однако попытки № 3 не будет. Советуем постараться и заполнить все с первого раза. Так как дополнительных бюллетеней на всех может не хватить», – заключили в ЦИК.