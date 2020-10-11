В Украине от коронавируса скончались почти 5 тысяч граждан

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4 768 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 937 пациентов. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Министерство здравоохранения.
Таким образом, с начала пандемии (по состоянию на 11 октября, на 9:00) в Украине 261 034 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 113 507 пациентов выздоровели;
- 4972 – скончались.
Коронавирус в разрезе регионов:
- Винницкая область – 7569 случаев;
- Волынская область – 9645 случаев;
- Днепропетровская область – 8781 случай;
- Донецкая область – 5649 случаев;
- Житомирская область – 8326 случаев;
- Закарпатская область – 10 850 случаев;
- Запорожская область – 5461 случай;
- Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;
- Кировоградская область – 1304 случая;
- г. Киев – 27497 случаев;
- Киевская область – 11 096 случаев;
- Львовская область – 22 588 случаев;
- Луганская область – 1826 случаев;
- Николаевская область – 4546 случаев;
- Одесская область – 16 605 случаев;
- Полтавская область – 4377 случаев;
- Ровенская область – 14 493 случая;
- Сумская область – 6862 случая;
- Тернопольская область – 15 798 случаев;
- Харьковская область – 24 445 случаев;
- Херсонская область – 1892 случая;
- Хмельницкая область – 8792 случая;
- Черновицкая область – 16 319 случаев;
- Черкасская область – 5598 случаев;
- Черниговская область – 5518 случаев.