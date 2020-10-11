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В Украине от коронавируса скончались почти 5 тысяч граждан

11.10.20 10:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4 768 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 937 пациентов. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Министерство здравоохранения.

Таким образом, с начала пандемии (по состоянию на 11 октября, на 9:00) в Украине 261 034 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 113 507 пациентов выздоровели;
  • 4972 – скончались.

Коронавирус в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 7569 случаев;
  • Волынская область – 9645 случаев;
  • Днепропетровская область – 8781 случай;
  • Донецкая область – 5649 случаев;
  • Житомирская область – 8326 случаев;
  • Закарпатская область – 10 850 случаев;
  • Запорожская область – 5461 случай;
  • Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;
  • Кировоградская область – 1304 случая;
  • г. Киев – 27497 случаев;
  • Киевская область – 11 096 случаев;
  • Львовская область – 22 588 случаев;
  • Луганская область – 1826 случаев;
  • Николаевская область – 4546 случаев;
  • Одесская область – 16 605 случаев;
  • Полтавская область – 4377 случаев;
  • Ровенская область – 14 493 случая;
  • Сумская область – 6862 случая;
  • Тернопольская область – 15 798 случаев;
  • Харьковская область – 24 445 случаев;
  • Херсонская область – 1892 случая;
  • Хмельницкая область – 8792 случая;
  • Черновицкая область – 16 319 случаев;
  • Черкасская область – 5598 случаев;
  • Черниговская область – 5518 случаев.

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