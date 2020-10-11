В Украине от коронавируса скончались почти 5 тысяч граждан

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4 768 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 937 пациентов. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Министерство здравоохранения.

Таким образом, с начала пандемии (по состоянию на 11 октября, на 9:00) в Украине 261 034 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

113 507 пациентов выздоровели;

4972 – скончались.

Коронавирус в разрезе регионов: