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В «ДНР» коронавирус подтвердили еще у 86 жителей

11.10.20 10:42
Медик по работе с COVID-19 в Макеевке / Фото из открытых источников
Медик по работе с COVID-19 в Макеевке / Фото из открытых источников

В «ДНР» коронавирус подтвердили еще у 86 жителей

За последние сутки в «ДНР» выявлено 86 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает «минздрав ДНР».

С начала пандемии по состоянию на 10:00 11 октября в «республике» 4 556 случаев коронавируса, из них:

  • на лечении – 2029 пациентов,
  • выписаны – 2238 человек,
  • летальных случаев – 289.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 октября в Украине COVID-19 заболели 261 034 человека (113 507 пациентов выздоровели, 4 972 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 649 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64), Луганской области (на 10 октября) – 1 712 случая (выздоровели – 721 пациент, летальных случаев – 21).

В «ЛНР» – 1 209 заразившихся (выздоровели – 866 человек, летальных случаев – 52).

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