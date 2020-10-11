На Луганщине показали кошек, пострадавших при пожарах (Фото, видео)

В Северодонецке организовали отель для котов, пострадавших во время масштабных пожаров на Луганщине. Сейчас здесь бесплатно живут и проходят лечение 8 кошек и котят. Но эта цифра ежедневно меняется.

Ветеринар Ирина Якимчук – владелица магазина для животных и кото-отеля. До пожаров на Луганщине, которые начались в конце октября, ее услуги по расселению котов стоили 100 гривен в день. Сейчас женщина расселяет у себя погорельцев бесплатно.

Она говорит, что самые частые проблемы у таких животных – ожоги и стресс: «Они очень сильно перепуганы, боятся. Страх у всех по-разному проявляется. Но через какое-то время они идут на контакт, начинают нам доверять».

Фото «Громадського радіо»

У кота из села Вороновое ожоги, ему больно двигаться. «У него сильно обожжено все тело, и ушки позаворачивались. У него самые большие ожоги из котиков, которые сейчас находятся у меня», – рассказывает Ирина Якимчук.

Рядом с ним в боксе – Баффи, у нее есть хозяин, но пока кошка лечится в кото-отеле. У нее тоже ожоги по телу, из своего «домика» она выходит только поесть.

«Они получают лечение: обезболивающие, антибактериальные препараты. Обязательно 3-4 раза в лень обрабатываются раны. Но состояние котиков стабильно – это очень хорошая новость, которая не дает отчаиваться», – отмечает ветеринар.

А у Кузи обожжены задние лапки.

Волонтеры и местные жители передают лекарства и еду, помощь присылают со всей страны. «Мы сказали, что наши первые потребности – пеленки, шприцы, лекарства для обработки обожженных глаз и ожогов тела. Нам начали присылать со всей Украины. Очень много посылок приходит от обычных людей, мы даже уже многие не можем идентифицировать», – отмечает волонтер Ольга.

Также кото-отель закупает медикаменты самостоятельно. «На эту беду откликнулись и поставщики, с которыми я работаю, готовы идти на встречу, готовы помогать. Поэтому мы закупаем все препараты, которые сейчас необходимы пострадавшим животным со всевозможными скидками», – констатирует ветеринар.

Бездомным кошкам волонтеры ищут хозяев. «На одного малыша есть люди, которые должны забрать сегодня. Есть еще кот, который тоже немного придет в себя и скоро пойдет в семью», – сказала Якимчук.

В кото-отель собак и других животных не принимают, т.к. нет необходимых условий.

По материалам ТК «Суспільне Донбасс» и «Громадське радіо»