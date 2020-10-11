Не хватает коек и медиков: В Харькове пациенты с COVID-19 лежат в холлах и коридорах

Харьков не справляется с эпидемией коронавируса. Нет свободных коек, скоро не будет хватать врачей, зато есть постоянный прирост новых случаев и рекорды по количеству больных, передает «Громадське радіо».

В регионе планируют открывать для приема пациентов с COVID-19 следующую очередь учреждений. Загруженность клиник – более чем на 100%. В больницах Харькова пациентов лечат на приставных местах – это кровати в коридоре или холле.

В мэрии говорят о постоянном потоке новых пациентов. Одного выписали, и тут же на его место положили другого человека. «На 50-ти кроватях больницы № 18 сегодня 53 человека. В больнице № 13 – 140 коек, но там почти 150 человек. Они получили все кровати, которые были на наших складах. Кровати стоят в коридорах, в холлах», – говорит заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан:

И это при том, что госпитализируют в харьковские медучреждения только тяжелых больных. Всего же на самоизоляции – почти 6000 человек.

В самые сложные дни в клиники поступают до 300 человек.

В областной инфекционной больнице для взрослых постоянно на кислороде находится сотня пациентов. И все больше больных нуждаются именно в кислородной поддержке. «К нам поступают пациенты только уж очень тяжелые, с дыхательной недостаточностью и со значительным поражением легких. Это 90% стационара. И с каждым днем наших "рекордов" по количеству больных ситуация будет только ухудшаться», – отмечает анестезиолог Владимир Корсунов.

Медики единодушно говорят, что ситуация в городе будет только ухудшаться. За эту неделю Харьковщина обогнала все области Украины. За сутки было подтверждено 687 новых случаев коронавируса. 8 октября – добавился еще 631 больных. Почти 80% из них – это жители Харькова, т.к. город-миллионник – постоянный нарушитель карантина.

В районах области ситуация менее критическая, поэтому областная власть не исключает, что новых городских больных повезут в центральные районные больницы. Там, отметил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, начали увеличивать количество мест: «Дополнительно нами выделяется 320 коек. Это будет в ближайшее время. Эти кровати распределяются как между городом, так и между областью».

Более того, регион вслед за открытыми недавно городскими медучреждениями второй волны уже готовится открывать и следующие. Этот вопрос еще на рассмотрении в Минздраве.

«К списку заведений добавили Изюмскую городскую больницу, где должны развернуть 60 коек. В перспективе с увеличением. Следующая должна быть добавлена наша областная больница, где будет задействован отдельно стоящий офтальмологический корпус. Также было подписано письмо руководителем работ в Харьковской области по поводу еще 5 больничных учреждений, которые не находятся в собственности ни харьковской городской власти, ни областного совета. Это больницы, которые входят в ведение Министерства транспорта и Министерства здравоохранения. Суммарное количество коек там может быть довольно велика. Реально под ковид это может быть 800-900 коек», – отметил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

Но даже если решат вопрос с достаточным количеством коек, останется еще одна не менее важная проблема. В области – нехватка медиков, которые лечат ковид. По данным областных властей, в настоящее время от потребностей есть только 68% анестезиологов. С этими специалистами ситуация на грани критической. Также не хватает реаниматологов, младшего и среднего медперсонала. Одна бригада вместо работы с 20 больными вынуждена обслуживать вдвое больше людей. Чтобы как-то решить эту проблему, собираются срочно доучивать интернов и проводить для медиков других специальностей многомесячные курсы переквалификации.

Напомним, в Харьковской области уже 24 445 случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 октября в Украине COVID-19 заболели 261 034 человека (113 507 пациентов выздоровели, 4 972 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 649 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64), Луганской области (на 10 октября) – 1 712 случая (выздоровели – 721 пациент, летальных случаев – 21).

В «ДНР» – 4 556 случая коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289). В «ЛНР» – 1 209 заразившихся (выздоровели – 866 человек, летальных случаев – 52).