Неудобны для всех сторон: В тюрьмах «Л-ДНР» держат сотни граждан России

За все 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе некоторые из так называемых «российских добровольцев» вернулись в Россию, кто-то погиб, а часть сторонников отделения Донбасса от Украины по разным причинам оказалась в тюрьмах «ДНР» и «ЛНР». Там же находятся и те из членов незаконных вооруженных формирований, кто ранее имел гражданство Украины, но получил гражданство РФ после 2015 года, передают «Новости Донбасса».

«Отношение к заключенным гражданам России и к местным пацанам абсолютно одинаковое... одинаково скотское. А если сравнивать с не воевавшими, то к ним (воевавшим, – ред.) лучше... И не важно где и за что ты воевал. Вон, один парень "освобождал" Дебальцево, танкист – задержали за убийство сослуживца, конфликт у них был. Получит 10 лет – это любимый срок. И сколько бы он не светил орденами… На поруки комбату его тоже не отдадут – таких случаев мало. Будет в СИЗО сидеть и долго ждать», – рассказал человек, владеющий информацией о содержании экс-членов НВФ.

Назвать точное число граждан России, содержащихся в тюрьмах «Л-ДНР» невозможно. В российских СМИ есть свидетельства того, что в застенках «республик» находятся сотни россиян. Многие из них в СИЗО сидят по несколько лет, ожидая решения «суда».

«Безусловно, часть сидит за дело, за совершение военных преступлений. На этих добровольцев можно повестить преступления, поскольку их никому не жалко, за ними нет какой-то силы. Когда была массовая экспроприация имущества, происходили убийства, пытки, то на них проще всего это все повесить», – считает Константин Скоркин, аналитик «Московского центра Карнеги».

Условия содержания и отношение в СИЗО или тюрьме намного мягче, нежели в так называемых подвалах «МГБ», где нередко показания выбивают, заставляют брать на себя чужие преступления, пытают. В некоторых случаях избиения и издевательства проводятся бесцельно.

Источник рассказывает, что членов НВФ задерживают без доказательств, а обвинения нередко выглядят выдуманными, отмечает собеседник. Чаще всего – это ст. 106 «Уголовного кодекса ДНР» – убийство. Расследования по делам затягиваются и идут несколько лет (пока подозреваемый находится в СИЗО), судебные заседания переносятся, а оправдательных приговоров среди таких случаев нет – либо от 6 до 20 лет, либо пожизненное заключение.

Вместо судебной системы в «республиках» по факту действует карательная. И она не щадит даже «своих» бывших «защитников», если это не выгодно местным «властям» или их кураторам.

Одна из причин, почему вчерашние «добровольцы-герои» сегодня оказались никому не нужными, – это отсутствие необходимости в таких людях: якобы они свою миссию выполнили и стали неугодными. Также собеседник предположил, что членов НВФ, которым нечего терять, собирают специально, чтобы предлагать за освобождение из-под ареста, а не за деньги, участвовать в военных операциях российской частной военной компании «Вагнера». Либо их берегут на случай активизации боевых действий на Донбассе: якобы из таких уголовников в перспективе могут сформировать штрафбат.

«Каждая революция на определенном этапе сначала рождает героев, а потом этих же героев пожирает – казнит. Дело в том, что "добровольцы-ополченцы" они нужны были на первом этапе, когда нужно было поднять мятеж. Когда нужно было свалить конституционный строй государства Украина и поднять там триколор», – комментирует военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Вторая из возможных причин, по которой они стали неугодными, – угроза инакомыслия, возникновения «оппозиционных» сил и беспорядков в «Л-ДНР», что никак не может устраивать Кремль.

«И что началось? В 2015 году мы с вами наблюдали целый парад покушений на полевых командиров. Они же их и ликвидировали, они все структурировали. Кто не захотел становиться в строй и принимать присягу или спокойно забрать заработные деньги и уехать домой вот они все попали либо под пулю, либо под статью. Таким образом РФ подавила какое-либо инакомыслие на этих территориях. Они установили четкий закон, четкий порядок, жесткие рамки для всех, кто остался на этой территории», – отмечает Жданов.

Идейность некоторых российских комбатантов также может быть причиной их устранения. Им обещали «Новороссию» и сухопутный коридор в Крым, а получили они лишь отдельные района Донбасса, которые даже Россия считает территорией Украины. В Кремле, по всей видимости, опасаются, как бы несогласие радикально настроенных членов НВФ с Минскими соглашениями и нынешними ставленниками России в Донецке и Луганске не привело к дестабилизации ситуации и выходу «Л-ДНР» из-под четкого контроля Москвы.

«Это идейные националисты, сторонники создания "Новороссии" и в их глазах нынешние руководители "ДНР" и "ЛНР" это такие предатели, которые пошли на Минскую сделку, не стали идти дальше на Киев на Одессу и т.д. В их глазах это коллаборационисты и, соответственно, настроены к ним чаще всего негативно. Такие смутьяны не нужны», – подчеркивает Константин Скоркин.

Олег Жданов, ссылаясь на данные украинских спецслужб, заявил, что в «Л-ДНР» де-факто действует юрисдикция России в полном объеме, а «правоохранительные органы» контролируются непосредственно ФСБ РФ. Поэтому, «зеленый свет» на устранение бывших «добровольцев» и «защитников Донбасса» дается в первую очередь самой Москвой.

«То, что ими не интересуется Россия – это вполне логично. Потому что Россия стремится максимально дистанцироваться от этого конфликта, показать его, как внутриукраинский гражданский конфликт. Поэтому всякое участие российских граждан не афишируется и не поощряется российскими властями», – подчеркивает Скоркин.

Единственными способами выйти на свободу могут быть выкуп или поездка в Сирию или Африку через ЧВК «Вагнера» и, если повезет, остаться в живых после такой командировки.

Выкупить из тюрем и подвалов можно было в 2014-2016 годах. Сейчас же это сделать можно только, если есть связи на высшем уровне.

«Они становятся неудобны для всех сторон: для Украины это враги, которые приехали убивать украинцев. Для России это сомнительные люди, смутьяны, которых в Россию пускать обратно никто не хочет и как свидетелей Донбасского конфликта они тоже не нужны. Ну и в "ДНР" это тоже такой раздражитель, который тоже никому не нужен», – подытожил Константин Скоркин.

Напомним, журналист российской «Новой газеты» сообщал, что в тюрьмах «ДНР» по состоянию на середину 2018 года находились около 500 граждан Российской Федерации, которых удерживают с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана. Например, в «ДНР» по доносу местного священника пытали батюшку, гражданина РФ, которого заставляли признаться во всем, вплоть до убийства «Моторолы».

Российский журналист также заявлял, что россиян, воюющих на Донбассе на стороне «ДНР», пытаются выдавить из «республики» всеми возможными способами, т.к. они являются, в том числе, свидетелями «нелицеприятных» фактов. Журналист также озвучил и стоимость выкупа человека, содержащегося в «подвале ДНР».