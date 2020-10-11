«Нет электротранспорту!»: В Луганске трамвайные рельсы идут на металлолом

В неподконтрольном украинской власти Луганске окончательно решили отказаться от электротранспорта. Уже демонтируют трамвайные рельсы, которые идут на металлолом. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«Так, администрация Луганска решила начать "реконструкцию" улицы Артема с выкорчевывания рельс. На это из бюджета ЛНР затребовали 8 млн руб. (3,3 млн грн по местному курсу валют, – ред.). Контактную сеть по линиям трамвая уже сняли, а теперь вот и рельсы собираются порезать на металл», – отмечают блогеры.

Они акцентируют, что отказ от электротранспорта идет в пользу создания «хлебных» маршрутов неконтролируемых частников. «У них нет никаких обязательств перед городом, зато есть все возможности, чтобы отбирать пассажиров у муниципального общественного транспорта. Из бюджета эти потери электротранспорту никак не компенсируются, так что ГКП "Луганскэлектротранс" погряз в долгах перед энергетиками, банкротится, перестает нормально обслуживать подвижной состав, пути и контактные линии», – говорится в постах.

В итоге, в Луганске остался один маршрут электротранспорта, на котором работают всего 5 троллейбусов и их надо ждать по 40 минут.

«Пассажиры начинают жаловаться на электротранспорт и просить исправить ситуацию. Что на это отвечает [глава "администрации" Луганская] Манолис Пилавов? А он отвечает, что троллейбус и трамвай – это устаревшие виды транспорта, поэтому их нужно срочно заменить автобусом. Но автобусы должны закупать частные перевозчики, потому что городу это не нужно – убыточно. Отсюда и идея о выкорчевывании рельс – зачем они нужны, раз трамваи запускать не собираются?», – сообщает один из блогеров.