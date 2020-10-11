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Степанов сообщил размеры доплат медикам «за коронавирус»

11.10.20 12:38
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине медики, которые работают с коронавирусными больными, продолжают получать надбавки к своим зарплатам. Как передает корреспондент «Донецких новостей», вэтом сегодня, 11 октября, в ходе брифинга заверил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он сообщил размеры таких доплат медикам:

  • врач – 3 560 грн;
  • медицинская сестра – 2 500 грн;
  • младший медперсонал (санитарки) – 1 250 грн.

Министр отметил, что за сентябрь через Национальную службу здоровья медикам было перечислено 1 млрд 300 млн грн. «Осталось буквально несколько больниц, которые получат деньги в понедельник-вторник. Там были чисто технические вопросы», – уточнил Степанов.

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