Экологи пояснили, почему так горит именно Луганщина

Вероятность того, что леса на Луганщине снова могут загореться, остается высокой. Говорят об этом не только чиновники, но и экологи. За неделю выгорело больше 20 тысяч гектаров лесов. По большей части – горела сосна, которую тут начали высаживать 70 лет назад. Эти деревья легко воспламеняются, особенно сейчас, когда климат становится все более засушливым, передает «Радио Свобода».

Вся территория Луганской области – степной регион. Природные леса тут были в большинстве своем только в поймах реки Сиверский Донец, а также в оврагах и балках. Также здесь есть природные боры меловой сосны. Остальной же лес является рукотворным.

В основном, он создавался после Второй мировой войны: Советский Союз осваивал земли. Те, которые считались непригодными для сельского хозяйства, засаживали сосной, ведь она достаточно неприхотлива и может выживать в песчаных почвах, объясняет эколог международной организации «Экология.Право.Человек» Богдан Кученко.

Однако в сухом климате Луганской области сосна – опасна. Она легко воспламеняется, и если огонь доходит до крон деревьев, то потом очень быстро распространяется верховой пожар. Сейчас эта опасность еще более усиливается из-за изменений климата. И этот год – тому подтверждение.

«В Луганской области за последние две недели сгорело около 20 тысяч гектаров лесов. И еще около 10 тысяч гектаров сгорело в конце июля. Я общался с одним экспертом, который некоторое время прожил в Луганской области и более знаком с ситуацией, он мне рассказывал, что возле Северодонецка и Кременной в середине 2000-х были довольно крупные пожары. Выгорало по несколько тысяч гектаров. Но таких масштабных пожаров, как в этом году – раньше не было», – рассказывает Кученко.

Масштабные лесные пожары в Луганской области были в 2014 году. Но тогда все происходило из-за боевых действий в регионе, и зачастую гасить огонь не было возможности. Тогда сгорело около 10 тысяч гектаров. Но это все равно в три раза меньше, чем в этом году. Даже Станично-Луганская администрация, заявляя о поджоге со стороны «ЛНР», отметила: так не горело даже после обстрелов «Градами».

Эколог отмечает, что учитывая изменения климата, такие пожары могут случаться и в дальнейшем. И чтобы избежать таких масштабов, нужно соблюдать меры предосторожности и частично их переработать, учитывая нынешние погодные реалии.

«Нужно создавать отдельную профессию – лесного пожарного. Потому что специалистов ГСЧС больше готовят к ликвидации пожаров в населенных пунктах. Бытовых пожаров. Или на предприятиях. К гашению пожаров в экосистемах они меньше подготовлены. Нужна отдельная служба, которая будет этим заниматься. Чтобы работники готовились именно к таким вызовам», – считает Богдан Кученко.

По выводам экологов, степь является наименее сохранившемся и, соответственно, наиболее ценным ландшафтом в Украине. Ведь более 90% степи давно распахано и ушло под сельское хозяйство, остальная часть была подвергнута экспериментам по высаживанию леса. В итоге, степных участков в стране осталось не более 3%.

О вероятности таких масштабных пожаров в регионе специалисты говорят уже 20 лет. Климат становится более засушливым, уходит вода. Выгореть может все.

Поэтому все регионы и районы должны разрабатывать программы по преодолению последствий изменения климата. Например, с теми же пожарами, нужно создавать быстрые мобильные группы, которые будут заниматься ликвидацией возгораний, и создавать систему оповещения, чтобы любой человек, который увидел возгорание, мог об этом сообщить.

«У нас главное – что мы получили киотские деньги от Японии. И быстренько их разворовали. А вот сейчас как раз видно, куда надо было вкладывать эти [киотские] деньги. На вот такие проекты и программы», – отмечает глава ассоциации «Зеленое движение Донбасса» Владимир Березин.

Также, по словам эколога, нужно очень активно работать с населением, ведь люди как жгли листву и стерню, так и продолжают жечь.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.