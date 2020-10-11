Пропала на Донбассе 5 лет на зад: Александр умер, так и не найдя своей жены (Видео)

Галина исчезла на Донбассе 5 лет назад. В течение этого времени Александр пытался разыскать свою жену. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста в Украине.

Это были 5 лет боли, отчаяния, надежд и разочарований, которые находили воплощение во всем, что было в жизни Александра. Он даже написал песню, которую посвятил пропавшей Галине и которую он исполнил в Киеве 30 августа 2019 года, когда отмечался Международный день пропавших без вести.

«Мне больше всего хочется возвращение моей супруги Галины, которую я всю жизнь любил и буду любить», – говорил Александр.

Но эта история, к сожалению, не со счастливым концом – в этом году Александра не стало, поиски пропавшей Галины продолжают их сыновья.

«Были моменты, когда переживания его переполняли. Однажды мы делали ремонт в зале, он говорит – "стоп ремонт. Слушайте, хлопцы". Мы включили динамик в телефоне, и начал петь. "Ну, как вам песня?"», – рассказывает сын Владислав.

«Люди говорили: Саша, Гали нет уже 5 лет, может, уже успокоиться? А он – нет. Все эти 5 лет он каждый день о ней вспоминал, с ней разговаривал», – рассказывает сын Виталий.

«Вы часто себя угнетаете, корите, ненавидите себя за то, что рядом нет любимого вам человека. Берегите свое психологическое состояние, не убивайтесь… Но никогда, никогда не прекращайте поиски. Хоть через 10 лет – все равно ищите», – заключает Виталий.

Как сообщалось ранее, по данным Международного комитета Красного Креста в Украине, в 2020 году 773 семьи по обе стороны линии соприкосновения продолжают искать своих родственников, пропавших без вести во время конфликта на Донбассе.

В статусе «пропавший без вести» остается еще около 70 военнослужащих ВСУ, воевавших на Донбассе (в 2014 году было 525). Для идентификации личности одной экспертизы ДНК останков военного недостаточно, т.к. были случаи совпадений ДНК погибшего с образцами нескольких кровных родственников, которые не подозревали о существовании друг друга. Поэтому производится масштабная судмедэкспертиза по разным показателям.