На Донбассе потеряла мужа, дочь и внуков: Переселенка пытается строить новую жизнь на Одесчине (Фото)

С началом конфликта на Донбассе жизнь Татьяны Левиной изменилось навсегда. Однажды утром ее муж Александр ушел из дома в надежде найти новую работу, пообещав вернуться вечером. С тех пор его никто не видел. Вскоре ее старшая дочь вместе с детьми погибла в результате обстрела. Об этом рассказали в Международном комитете Красного Креста в Украине (МККК).

Старая мать буквально силой заставила Татьяну забрать сыновей и уехать оттуда навсегда. Как чувствовала – вскоре в результате обстрела мать была смертельно ранена.

Теперь Татьяне не к кому возвращаться, и она с сыновьями стала жить мечтой о новой судьбе в своем доме.

Временный приют они нашли в селе Маяки Одесской области. Здесь они получали от МККК финансовую помощь, которая позволяла достойно жить. За счет мини-гранта купили корову, стали продавать молочные продукты.

Но мечта иметь свой дом не оставляла. И тут представилась возможность: мужчина в селе Широком (тоже Одесчина) готов был бесплатно отдать переселенцам из Донбасса старый дом. Татьяна вспоминает, что хозяин, увидев ее одну с сыновьями-подростками, начал отговаривать от этой идеи – дом был в плачевном состоянии. Но Татьяна с детьми не отступила. «Мы так устали чувствовать себя ненужными», – объясняет она.

Теперь они втроем живут в крошечной комнате и спешат своими силами завершить ремонт до начала зимы.

«МККК дал мне больше, чем просто деньги. Я даже не видела лично психолога МККК, но ее еженедельные звонки дали мне силу и уверенность, что я справлюсь», – делится Татьяна.

Теперь женщина улыбается, глядя на свой новый дом. Там, где другие видят развалины, она видит надежду.