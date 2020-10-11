«А кто такой Гиппократ?»: В Луганске больных пневмонией принимают гинекологи и хирурги (Видео)

В неподконтрольном украинской власти Луганске больницы переполнены пациентами с пневмонией. Но новых больных не госпитализируют, отправляют лечится домой. Об этом речь идет в видео жительницы Луганска, которая записала разговор с врачами горбольницы № 1.

У женщины отец заболел двусторонним воспалением легких. Вызвали «скорую», но бригада приехала спустя лишь 5 часов. Медики отвезли отца в горбольницу № 1.

В больнице мужчину отказались госпитализировать, а отправили лечиться дома. При этом разъяснения женщине по поводу больного пневмонией предоставляли хирург и гинеколог, они же принимали решение об отказе класть мужчину на лечение.

На вопрос дочери «Скажите, как я ему дома буду ставить капельницы?», врач-гинеколог ответила: «Ну, у вас же мама – медработник».

Хирург объяснил, что из «минздрава ЛНР» поступил приказ № 682 не госпитализировать больных. «Пожалуйста, жалуйтесь в министерство… Обращайтесь в министерство для разъяснения этого приказа», – лишь посоветовал доктор.

Хирург контатировал, что горбольница №1 рассчитана на 40 мест, а сейчас в ней уже 111 пациентов с пневмонией. И что согласно приказу, госпитализируют только больных, у которых «сатурация – менее 50, это уровень насыщения крови кислородом», а у отца луганчанки показатель 93.

Женщина отметила, что пожилой отец ослаб, не ходит, задыхается, и что в домашних условиях его не поддержать. «Будет хуже – вызывайте опять "скорую"», – лишь сказал врач, несмотря на то, что «скорая» в Луганске в день по одному адресу выезжает не более одного раза.

«"Скорая" к нам уже не приедете. Мы вызвали "скорую" сегодня в 13:00, она к нам ехала 5 часов. Поэтому мы хотим на ночь оставить отца в больнице, чтобы вы ему сняли острый кризис, он же не может дышать… Мы останемся с ним подежурить, просто если ему станет хуже, чтобы вы могли снять острую ситуацию», – продолжала возмущаться луганчанка.

Она попросила врачей назначить отцу лечение, которое бы они могли провести дома, раз его не госпитализируют. «Вы давали клятву Гиппократа, и должны нам помочь… чтобы завтра мы уже не поехали в морг… Я вас очень прошу помочь», – настаивала жительница Луганска.

«А кто такой Гиппократ? Вы его видели?», – парировал хирург.

Требование женщины сделать отцу тест на коронавирус также остался не услышанным.

Дискуссия с врачами результата не дала, и хирург выписал женщине официальное направление – лечить отца по месту жительства и обращаться к участковому терапевту, записав диагноз «негоспитальная пневмония». «То есть это пневмония, которая получена не в больнице. Она может быть, как бактериальная, так и вирусная», – пояснили иная врач.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube