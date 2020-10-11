Президент обязан говорить на украинском лишь во время исполнения служебных обязанностей, – Верховный суд

Президент Украины обязан говорить на государственном языке лишь во время исполнения служебных обязанностей, к политической деятельности такая норма не применяется. Об этом говорится в решении Верховного суда Украины, передает пресс-служба суда.

Так, в суд обратился гражданин, который требовал признать противоправным общение на русском языке президента Украины Владимира Зеленского 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019. Также в иске указывалось требование обязать главу государства воздерживаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий.

Однако Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

«Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность», – говорится в сообщении.

В этой связи Большая палата ВС посчитала, что требования истца не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства и закрыла производство по делу.