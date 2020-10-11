В Украине хотят трудовую пенсию отделить от иных

Ежегодная индексация пенсий в Украине должна быть урегулирована законодательством. Так считает председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа»), передает «Интерфакс – Украина».

«Этот вопрос должен быть закреплен в законе, а не в постановлениях правительства. Ведь согласно 92-й статье Конституции Украины основы социальной защиты, формы и виды пенсионного обеспечения определяются исключительно законами», – сказала Третьякова на заседании рабочей группы по вопросам пенсионной реформы.

Глава комитета сообщила, что в настоящее время Кабинет министров разрабатывает такой законопроект.

Третьякова также считает, что в украинском законодательстве должны быть разграничены понятия трудовых пенсий и другие виды пожизненного содержания.

«Государство берет на себя часть финансового обязательства по пожизненному содержанию людей, например, с орфанными (редкими, – ред.) заболеваниями, отдельными видами инвалидности и прочее. Такое обеспечение наряду с трудовой пенсией, также называется пенсией. Эти понятия нужно разграничить и упорядочить», – отметила Третьякова.

Она высказалась за то, чтобы Кабинет министров подготовил «законопроект именно о трудовой пенсии, который бы содержал перечень видов трудовой пенсии в Украине для обеспечения человека наемного труда в почтенном возрасте».