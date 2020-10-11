Жители Донбасса могут воспользоваться бесплатными услугами психолога (Контакты)

Жители Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатную поддержку психолога. Об этом сообщают организаторы программы – Датский совет по делам беженцев (DRC-DDG).
«Это может быть как разовое, так и продолжительное общение (до 12 сессий)», – уточнили в DRC-DDG.
В частности, психологи-волонтеры:
- помогут преодолеть волнения и страхи;
- научат решать свои проблемы и принимать решения;
- вернут надежду и уверенность в собственных силах.
Отмечается, что консультации проводятся по телефону, их конфиденциальность сохраняется.
Данная программа для жителей Донбасса действует до конца ноября
Для общения с психологом нужно обратиться по телефону +38 (073) 461-68-71 (бесплатно и конфиденциально).