Жители Донбасса могут воспользоваться бесплатными услугами психолога (Контакты)

Жители Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатную поддержку психолога. Об этом сообщают организаторы программы – Датский совет по делам беженцев (DRC-DDG).

«Это может быть как разовое, так и продолжительное общение (до 12 сессий)», – уточнили в DRC-DDG.

В частности, психологи-волонтеры:

помогут преодолеть волнения и страхи;

научат решать свои проблемы и принимать решения;

вернут надежду и уверенность в собственных силах.

Отмечается, что консультации проводятся по телефону, их конфиденциальность сохраняется.

Данная программа для жителей Донбасса действует до конца ноября

Для общения с психологом нужно обратиться по телефону +38 (073) 461-68-71 (бесплатно и конфиденциально).