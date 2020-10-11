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Жители Донбасса могут воспользоваться бесплатными услугами психолога (Контакты)

11.10.20 15:22

Жители Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатную поддержку психолога. Об этом сообщают организаторы программы – Датский совет по делам беженцев (DRC-DDG).

«Это может быть как разовое, так и продолжительное общение (до 12 сессий)», – уточнили в DRC-DDG.

В частности, психологи-волонтеры:

  • помогут преодолеть волнения и страхи;
  • научат решать свои проблемы и принимать решения;
  • вернут надежду и уверенность в собственных силах.

Отмечается, что консультации проводятся по телефону, их конфиденциальность сохраняется.

Данная программа для жителей Донбасса действует до конца ноября

Для общения с психологом нужно обратиться по телефону +38 (073) 461-68-71 (бесплатно и конфиденциально).

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