Коронавирус: Минздрав обновил требования к ПЦР-тестированию и выходу с самоизоляции

Минздрав обновил требования к проведению ПЦР-тестирования и выхода с самоизоляции при коронавирусе. Об этом сообщают правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».

Так, согласно приказу МЗ Украины от 17.09.2020 № 2122 «О внесении изменений в Стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)"» теперь врачи придерживаются следующих стандартов:

контактное лицо, которое находилось 14 дней на самоизоляции и у которого нет ни одного симптома COVID-19, не должно делать ПЦР-тестирование. Это касается как взрослых, так и детей;

пациенты, которые идут на плановую госпитализацию, также не должны делать ПЦР-тесты, за исключением, если у них имеются признаки острого респираторного заболевания;

ПЦР-тестирование должно проводиться исключительно людям, которые имеют симптомы коронавирусной болезни и которые обращаются к семейному врачу;

если человек в частном порядке (по собственной инициативе) лабораторно обследуется методом ПЦР на COVID-19, он должен самоизолироваться до тех пор, пока не станут известны результаты тестирования;

если в семье, проживающей вместе, хоть у одного члена возникают симптомы острой респираторной инфекции (включая лихорадку, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание), к нему должны применяться меры как к подозрительному на инфицирование COVID-19, а все остальные члены семьи считаются контактными лицами.

Кроме того, обновлены критерии для завершения амбулаторно-поликлинического лечения (прекращения самоизоляции). Ими являются:

отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата ПЦР-теста;

отрицательный результат ПЦР-теста;

отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10-го дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10-го дня от даты постановки материала (при положительном результате ПЦР-теста) без лабораторного обследования.

Повторное тестирование методом ПЦР, с целью определения наличия или отсутствия вируса в организме (прекращение самоизоляции вследствие болезни) проводится не ранее чем через 10 дней с даты появления симптомов или получения первого положительного результата на COVID-19 методом ПЦР. Также повторный ПЦР-тест можно не проводить при условии соблюдения пациентом самоизоляции не менее 13 дней со дня появления симптомов и при отсутствии симптомов заболевания после окончания срока самоизоляции.

Если врач нарушает вышеуказанные стандарты оказания помощи при COVID-19, следует обращаться на «горячие линии» органов местного самоуправления или департаментов здравоохранения и сообщать о нарушениях. Также обратиться можно и на «горячую линию» Министерства здравоохранения – 0 8 00 505 201.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 октября в Украине COVID-19 заболели 261 034 человека (113 507 пациентов выздоровели, 4 972 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 649 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64), Луганской области (на 10 октября) – 1 712 случая (выздоровели – 721 пациент, летальных случаев – 21).

В «ДНР» – 4 556 случая коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289). В «ЛНР» – 1 209 заразившихся (выздоровели – 866 человек, летальных случаев – 52).