О различии менталитета: В Киеве снимают сериал о «серой зоне» Донбасса (Фото, видео)

В начале октября стартовали съемки 8-серийного сериала о Донбассе – «Серая зона». Как поясняют организаторы, телефильм посвящен «проблеме ментального противостояния между востоком и хападом», передают «Свои.city».

лавный герой (его роль исполнит актер Даниил Мирешкин) – врач, родом из Львова. Согласно сюжету, он принимал участие в АТО. А вернувшись домой, по переписке познакомился с женщиной из «серой зоны» (актриса Ирина Авдеенко). Чувства были настолько сильными, что он поехал к ней.

На месте выяснилось, что героиня замужем и у нее трое детей. Тут бы развернуться и уехать домой, но героя остановила болезнь ребенка. Малыш заболел дифтерией, и весь поселок закрыли на карантин.

Предполагаемые 8 серий – формат сериала – герой будет выстраивать свои отношения с любимой женщиной, а заодно и со всеми жителями поселка, чей уклад жизни его поначалу удивит, а потом он поймет, что не это главное.

«Одной из наших целей было показать, что – да, некоторые различия между украинцами с востока и с запада страны существуют, но никаких барьеров нет. И даже языкового барьера не существует», – сказала режиссер будущего сериала Анна Гресь.

Пока что съемки «Серой зоны» ведутся в Киеве, но в планах группы поехать в настоящую «серую зону», чтобы сериал выглядел реалистичнее. Однако пока нет сведений, когда именно это произойдет.

На вопрос о том, бывала ли сама киевлянка Анна в Донецке или в области, режиссер ответила: «Конечно бывала. У меня там родственники. Я запомнила, что Донецк – очень красивый город. По крайней мере был».

Ожидается, что «Серая зона» увидит свет в январе 2021 года. Премьера состоится на региональных телеканалах, и это – одна из изюминок проекта. До этого региональное телевидение довольствовалось повторными показами. Национальная ассоциация медиа решила исправить такую несправедливость. Позже сериал пройдет и по центральным каналам.

«Может, не стоит говорить заранее, но я не сомневаюсь в успехе. Во-первых, история очень хорошо написана. Причем не только линия главных героев. Там есть и другие сюжетные ходы, и часто они настолько яркие, что способны затмить главных героев. Над драматургией сюжета помогал работать Адам Сигел (неоднократный лауреат премии "Тони", – ред.). Во-вторых, актерский коллектив собрался замечательный. Некоторые играют впервые, но не сомневаюсь, что в будущем они станут звездами», – считает Анна Гресь.

В режиссерском багаже Анны Гресь фильмы: «Обман», «Деревенский романс», «Надежда как свидетельство жизни», «Доярка из Хацапетовки» и другие.