На период карантина: Не работающие ВПЛ также имеют право на пособие переселенца

На период карантина и в течение одного месяца после его завершения адресную помощь для покрытия расходов на проживание («пособие переселенца») могут получать и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не трудоустроены. Ранее такая помощь им не была положена, передают «Донецкие новости».

Размер данной выплаты аналогичен пособию для трудоспособных переселенцев – 442 грн в месяц.

Такие изменения утверждены Постановлением Кабинета министров № 491 от 17.06.2020 «О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».

В частности, до карантина если трудоспособный переселенец официально не работает на подконтрольной Украине территории, то он мог оформить адресную помощь. Но в течение двух месяцев со дня назначения выплаты размер этой помощи на следующие 2 месяца уменьшался на 50% (т.е. до 221 грн). Если же ВПЛ и дальше не трудоустраивался, выплата помощи прекращалась.

При этом такой переселенец мог возобновить адресную помощь при последующем трудоустройстве.

Теперь же такие ВПЛ имеют право на пособие. «Положения… о прекращении выплаты пособия в случае нетрудоустройства лица не применяются в период карантина и в течение одного месяца после его отмены», – говорится в Постановлении КМУ № 491.

Отметим, что для получения пособия переселенец должен соответствовать ряду требований:

официально состоять на учете как внутренне перемещенное лицо (иметь действующую справку о постановке на учет ВПЛ);

переместился из неподконтрольных или прифронтовых населенных пунктов (перечень утвержден распоряжением Кабмина от 07.11.2014 года № 1085-р), ИЛИ является:

– лицом с инвалидностью, которое не имеет возможности вернуться к предыдущему месту жительства;

– осуществляет уход за лицом с инвалидностью, которое не имеет возможности вернуться к предыдущему месту жительства;

не имеет вместе с другими членами семьи в собственности жилого помещения / части жилого помещения, расположенного на подконтрольной Украине территории (кроме прифронтовых населенных пунктов и кроме жилых помещений, непригодных для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния);

не имеет вместе с другими членами семьи на депозитном банковском счете (счетах) денежных средств в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (с 1 июля – 54 925 грн).

Напомним, что сейчас для детей и нетрудоспособных переселенцев адресная помощь составляет 1000 грн. Если в состав семьи входят лица с инвалидностью, то сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 грн в месяц. Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тыс. грн.