Не отпускают 4 месяца: В «ДНР» арестовали российского каскадера (Фото)

Уже 4 месяца в «ДНР» под арестом находится российский каскадер и журналист Александр Переверзев, который воевал в составе «республиканских» незаконных формирований, передают «Донецкие новости».

54-летний Переверзев – гражданин России, проживал в Санкт-Петербурге. Он долгое время работал каскадером на киностудии «Ленфильм».

У Переверзева уже был опыт участия в вооруженных конфликтах. В 1990 году он работал старшим администратором на кинокартине «Афганский излом», съемки проходили в Таджикистане. В феврале в Душанбе начались беспорядки, которые переросли в вооруженный конфликт между сторонниками центральной власти и различными группировками оппозиции. В те дни Переверзев из числа съемочной бригады остался в Душамбе для свертывания экспедиции, а затем принимал участие в боевых действиях в составе 201 Гатчинской дивизии.

После 2014 года он приехал воевать на Донбасс на стороне «ДНР», кроме того Переверзев является журналистом российского информационного агентства «Игра».

Около 9 утра 22 июня 2020 года в Донецке экс-каскадера арестовали представители «министерства государственной безопасности ДНР». Об этом тогда сообщил редактор ИА «Игра» Михаил Дружининский.

«Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики (МГБ ДНР) в Донецке в поселке Красный Пахарь был задержан Александр Геннадьевич Переверзев, 16 мая 1966 г.р. Никаких документов, подтверждающих законность задержания Александра Переверзева сотрудники МГБ ДНР никому, в том числе его гражданской жене, не представили… Александр Переверзев служит добровольцем в одном из силовых подразделений силовых структур ДНР и является журналистом информационного агентства "Игра"», – сообщал в конце июня Дружининский.

Он даже написал советующее обращение президенту России Владимиру Путину. «Посмотрим, как Владимир Владимирович "своих не бросает"… У Саши есть гражданство России и удостоверение журналиста "Игры". Поэтому у меня есть право требовать информацию через российских представителей власти», – заметил редактор.

Сегодня, 11 октября, россиянка Лариса Чубарова в соцсети акцентировала, что «МГБ ДНР» до сих пор не освободило Переверзева. И до сих пор не известно, за что его задержали и где он находится.

«К сожалению, россиянин Переверзев, который, как и практически все ополченцы первой волны, попал за решетку, где остался без поддержки коллег по цеху. Как мне стало известно от жены Александра, Элен Кондратенко, только Михаил Дружининский и киношники (А. Переверзев был в свое время каскадером на "Ленфильме" и много снимался), пытаются хоть как-то повлиять на ситуацию», – сетует россиянка.

Она отмечает, что такое нарушение прав человека со стороны «провластных структур ДНР… сводит к нулю позитивный имидж республики».