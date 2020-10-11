Вспышка коронавируса: В Мариуполе развернут крупный инфекционный госпиталь

В связи с очередной волной заболеваемости коронавирусом в Мариуполе в случае необходимости будет развернут крупный инфекционный госпиталь. Об этом сегодня, 11 октября, в Facebook сообщил народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«По приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни», – написал он.

Радуцкий отметил, что госпитали планируют размещать в существующих больших помещениях, например, «в Киеве это может быть Дворец Спорта». Какое помещение предусмотрено в Мариуполе, он не сообщил.

«Пока такой необходимости [в госпиталях нет] нет, но мы должны быть полностью готовы», – резюмировал парламентарий.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 октября в Украине COVID-19 заболели 261 034 человека (113 507 пациентов выздоровели, 4 972 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 5 649 случаев (выздоровели – 1 780 пациентов, летальных случаев – 64), Луганской области (на 10 октября) – 1 712 случая (выздоровели – 721 пациент, летальных случаев – 21).

В «ДНР» – 4 556 случая коронавируса (выздоровели – 2 238 человек, летальных случаев – 289). В «ЛНР» – 1 209 заразившихся (выздоровели – 866 человек, летальных случаев – 52).