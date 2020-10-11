Компенсаций еще нет: На Луганщине посчитали пострадавшие от пожара жилые дома (Фото)

От масштабных пожаров на Луганщине пострадали почти 500 жилых домов и более 1800 хозпостроек. Об этом сегодня, 11 октября, сообщал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он объехал населенные пункты, которые больше всего пострадавшие от огня., встретился с местными жителями.

«Мы учли все дома, это почти 500 жилых и более 1800 хозяйственных сооружений. Все убытки полностью подсчитаны, соответствующий пакет документов направлен в Кабинет министров Украины, уже на следующем заседании будет принято правительственное постановление о выделении средств на компенсацию потерь пострадавшим. Деньги будут ждать тех, у кого с проблемы документами, и мы поможем восстановить документы», – успокоил жителей Муратова и Осколоновка глава области.

Также жителям села Муратова передали гуманитарную помощь – стройматериалы, одежду и обувь.

В селе Муратова /Фото ЛугОГА

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.