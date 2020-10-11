Стартовал осенний призыв: На Луганщине уклонистами займется полиция (Видео)

С 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. На Луганщине первых новобранцев отправили в армию 8 октября. Парней собрали в Северодонецке, где они проходили полную медицинскую проверку. Перед отправкой все сдали тест на коронавирус.

«Отправляем 45 призывников в учебный центр "Десна" для получения знаний. Потом они будут проходить военную службу по той специальности, которую они получат в учебном центре», – рассказал Николай Лысенко, и.о. начальника отдела комплектования и призыва военкомата Луганской области.

Призывники-выпускники вузов предоставили советующие справки. Парни с высшим образование будут служить 1 год, остальные – полтора.

Один из призывников – Николай из Кременной: «Я уже настроен был служить. Потихоньку готовился: вставал в 6 утра, наподобие спорта было. И сейчас жду уже отправления».

До конца года в военкомате планируют еще 4 отправки. Но желают служить не все, с ними работают правоохранители.

«На всех призывников, которые не являются в военкомат, мы отправляем их персональные данные в отделения полиции. И полиция будет ими заниматься: будут искать и приводить в военкоматы, согласно законодательству», – отметил Лысенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»