В ужасных условиях по 6 лет: В «ДНР» рассказали, как сидят в их СИЗО граждане России

В «ДНР» в следственном изоляторе Донецка находится много граждан Российской Федерации. В основном это «ополченцы», которые ждут своих «приговоров» с 2014-2015 годов ждут своих по 5-6 лет. Об этом рассказала адвокат, работающая в «ДНР», Ирина Федорова.

«В нашем донецком СИЗО содержится достаточно много граждан России, которые добровольно приехали помогать нам в защите нашей республики. Данные люди до вынесения приговора и вступления его в законную силу считаются невиновными по презумпции невиновности. Но до вынесения приговора проходят годы – 4, 5, 6 лет», – сказал она.

Федорова подчеркнула, что «люди сидят без приговоров в камерной системе очень длительное время». «Им не хватает воздуха, кислорода, они содержатся в ужасных условиях», – отметила адвокат.

Она считает, что первой причиной длительного периода вынесения «приговора» является острая нехватка в «ДНР» «судей»: «Суды перегружены делами. Они физически не успевают рассматривать столько дел оперативно. В нашей республике, на мой взгляд, катастрофически не хватает судейского корпуса».

Во-вторых, не хватает конвойных мест. «Конвойная рота не обеспечивает полноценную доставку [в суд], т.к. конвойные места ограничены. Нет возможности доставить всех необходимых лиц. Это тоже большая проблема», – продолжила адвокат.

В-третьих, многие дела содержат грубейшие процессуальные нарушения, на устранение которых нужно время, а некоторые устранить в принципе невозможно. «Есть люди, которые были заключены под стражу в 2014-2015 годы. То есть в период, когда у нас только начинала формироваться правоохранительная система. Порой там уголовные дела составлены с такими грубейшими процессуальными нарушениями, что на основании имеющихся в деле доказательств (которые также собраны с грубыми нарушениями) невозможно предъявить обвинение. А люди продолжают сидеть. И чтобы исправить эти процессуальные нарушения, чтобы оправдать людей, или переквалифицировать преступление – должен быть приговор. А пока будет этот приговор – проходят долгие годы», – рассказала «республиканка».

Кроме того, к таким подследственным не могут приехать родственники из России, им некому приносить продукты, одежду. «Очень много ополченцев здесь находится достаточно отдаленных мест Российской Федерации – из Кемерово, из Архангельска, Ханты-Мансийска, Мурманска, из глубинок. И родственники их не могут приезжать, чтобы поддержать, приносить продуктовые передачи, одежду, медикаменты. В данной части уполномоченная по правам человека ДНР [Дарья Мороз] не контролирует этот вопрос», – отметила Федорова.

Как сообщалось ранее, точное количество россиян, которые сейчас сидят в тюрьмах и СИЗО «ДНР», – неизвестно, но речь идет о сотнях людей. По данным российской «Новой газеты», в тюрьмах «ДНР» по состоянию на середину 2018 года находилось около 500 граждан Российской Федерации, которых удерживали с целью получения выкупа от родственников, схема которого хорошо отработана, также озвучена и стоимость выкупа.

Например, в «ДНР» по доносу местного священника пытали батюшку, гражданина РФ, которого заставляли признаться во всем, вплоть до убийства «Моторолы». В июне 2020 года в Донецке арестовали бывшего «ополченца»-россиянина, каскадера «Ленфильма» и журналиста Александра Переверзева.

Российские журналисты заявляют, что россиян, воюющих на Донбассе на стороне «ДНР», пытаются выдавить из «республики» всеми возможными способами, т.к. они являются, в том числе, свидетелями «нелицеприятных» фактов.